Финансы
Доллар подорожал на 1 рубль, евро – на 1,5 рубля
Доллар подорожал на 1 рубль, евро – на 1,5 рубляВедомости06:41
Курс рубля еще в конце прошлой недели находился под давлением из-за падения нефтяных котировок, а в понедельник падение ускорили новости о событиях в Керченском проливе, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: это снова локально усилило политическую напряженность.
Ведомости06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам
С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:31
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла в 1,5 раза
В сообщении компании говорится, что за третий квартал 2018 года показатель также увеличился в 1,4 раза год к году, в итоге чистая прибыль компании по МСФО за отчётный период составила 7,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:57
Финансы
Европейские фондовые рынки откроются ростом
Панъевропейский индекс STOXX 600 завершил торги пятницы подъемом на 0,4 процента.
Обновлено в 04:49
Финансы
Рубль вновь подвергся влиянию нефти и геополитики
Новый виток снижения цен на нефть оказал давление на рубль.
Обновлено в 04:23
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн
В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы
Брянский бизнес набрал кредитов на 177,2 миллиарда рублей
За девять месяцев 2018 года банки выдали брянским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 177,2 миллиарда рублей займов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:18
Финансы
Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей
За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:31
Финансы
ВТБ повысил ставки по базовой линейке вкладов для действующих клиентов
В пресс-службе ВТБ уточнили, что минимальная сумма по вкладам равняется 30 тыс. руб. Начисленные проценты можно перевести на мастер-счет или оставить на вкладе.
Обновлено 23 ноября в 07:01
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 01:44
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
В ближайшие недели доллар может опуститься до отметки 64 рубля
Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль - обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным.
Обновлено в 03:09
Финансы
Десятый лот ЖК «NewПитер» получил аккредитацию банка «ДельтаКредит»
По условиям ипотечной программы банка процентная ставка начинается от 10,25% годовых при первоначальном взносе 50% и предоставлении справки по форме 2-НДФЛ.
Обновлено в 08:35
Финансы
Биткоин может вновь опуститься ниже $4000, несмотря на временную передышку
Курс биткоина на 11.00 мск за сутки вырос на 4,45% - до 4086 долларов при капитализации $70 млрд.
Обновлено в 03:52