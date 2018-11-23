Финансы

Доллар подорожал на 1 рубль, евро – на 1,5 рубля
Ведомости
06:41

Курс рубля еще в конце прошлой недели находился под давлением из-за падения нефтяных котировок, а в понедельник падение ускорили новости о событиях в Керченском проливе, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: это снова локально усилило политическую напряженность.
Ведомости06:41

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Доллар «не утопит» рубль в Керченском проливе

Экономика сегодня08:53

Курс евро превысил 76 рублей

ТАСС06:50

Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе

РБК07:46

Курс евро превысил 76 рублей

РИА Новости06:43

Курс евро превысил 76 рублей

RT на русском06:38

Рубль ускорил падение к доллару и евро на фоне инцидента в районе Керченского пролива

Интерфакс07:38

Доллар превысил 67 рублей

Газета.Ru07:38
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Финансы

Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам

С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:31
Финансы

Чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла в 1,5 раза

В сообщении компании говорится, что за третий квартал 2018 года показатель также увеличился в 1,4 раза год к году, в итоге чистая прибыль компании по МСФО за отчётный период составила 7,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:57
Финансы

Европейские фондовые рынки откроются ростом

Панъевропейский индекс STOXX 600 завершил торги пятницы подъемом на 0,4 процента.
Обновлено в 04:49
Финансы

Рубль вновь подвергся влиянию нефти и геополитики

Новый виток снижения цен на нефть оказал давление на рубль.
Обновлено в 04:23
Финансы

Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года

В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы

Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн

В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы

Брянский бизнес набрал кредитов на 177,2 миллиарда рублей

За девять месяцев 2018 года банки выдали брянским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 177,2 миллиарда рублей займов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:18
Финансы

Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей

За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:31
Финансы

ВТБ повысил ставки по базовой линейке вкладов для действующих клиентов

В пресс-службе ВТБ уточнили, что минимальная сумма по вкладам равняется 30 тыс. руб. Начисленные проценты можно перевести на мастер-счет или оставить на вкладе.
Обновлено 23 ноября в 07:01
Финансы

Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 01:44
Финансы

Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой

Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы

В ближайшие недели доллар может опуститься до отметки 64 рубля

Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль - обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным.
Обновлено в 03:09
Финансы

Десятый лот ЖК «NewПитер» получил аккредитацию банка «ДельтаКредит»

По условиям ипотечной программы банка процентная ставка начинается от 10,25% годовых при первоначальном взносе 50% и предоставлении справки по форме 2-НДФЛ.
Обновлено в 08:35
Финансы

Биткоин может вновь опуститься ниже $4000, несмотря на временную передышку

Курс биткоина на 11.00 мск за сутки вырос на 4,45% - до 4086 долларов при капитализации $70 млрд.
Обновлено в 03:52
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