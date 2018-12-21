Американская валюта прибавила более 0,85% к цене открытия (около 65 коп.). Это произошло впервые с 12 сентября. В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб.

Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца

Финансы Финансы Биржи США завершили неделю с худшим за 10 лет результатом Предпраздничная рабочая неделя стала худшей для американских фондовых площадок за 10 лет: промышленный индекс Dow и индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, а индекс широкого рынка S&P – с 2011 года.

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Финансы Финансы Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.

Финансы Финансы Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.

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Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

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Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

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