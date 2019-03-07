Финансы

Доллар поднялся в цене выше 66 рублейВзгляд.ру вчера в 10:41

Курс рубля теряет позиции на фоне дешевеющей нефти, доллар достиг отметки в 66 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи. Доллар вырос по состоянию на 18.29 мск до 66 рублей, подорожав на 25 копеек, курс евро вырос на 29 копеек и достиг 74,62 рубля, передает РИА «Новости».
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Рубль перешел к снижению к доллару и евро на фоне негативной динамики большинства мировых площадок

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Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель «Ангара».
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Политика

В госдепе назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

Завершения денуклеаризации Корейского полуострова стоит ожидать в ближайшие год — два, сообщил журналистам представитель госдепа США.
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Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

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Финансы

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Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

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Политика

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Пять кандидатов в президенты Украины в отведенный законом срок воспользовались правом сняться с предвыборной гонки.
Обновлено в 18:36
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн.
Обновлено в 15:17
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
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Мировой суд в Кисловодске принял решение лишить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав на 1,5 года, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
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Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Политика

В США умер старейший член палаты представителей

В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

В список фигурантов дела Берлускони включила прокуратура Рима, подозрение которой вызвал вердикт государственного совета Италии, отменившего постановление суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99% акций подконтрольного ему банка Mediolanum Центральному банку Италии в качестве штрафа.
Обновлено в 21:30
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В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Авто

В феврале в России упали продажи новых автомобилей

Спрос на новые легковушки и легкие коммерческие автомобили в феврале текущего года сократился на 3,6%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса, в прошлом месяце в России было продано 128 406 машин, это на 4.771 авто меньше, чем в феврале 2018 года — сообщает портал autorambler.ru.
Обновлено вчера в 11:56
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Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
Политика

Глава МИД Австрии захотела повторить танец с Путиным

Обновлено в 16:48
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина и отметил, что к докладу нужно было лучше подготовиться, сообщает Газета.ru.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки

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Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии

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Происшествия

В Подмосковье четверо неизвестных убили хозяина частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных ворвались в частный дом и напали на хозяев, сообщили 7 марта в областном главке МВД.
Обновлено в 20:22
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