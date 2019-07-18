Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:43
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Обновлено в 01:35
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб
По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:57
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Энергетика
Раскрыты планы России избавиться от «грязной» нефти
Компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка нефтепровода «Дружба», планирует подмешивать «грязную» нефть в чистое сырье, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Наркобарон Коротышка получил пожизненный срок
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Ученый назвал самые «вредные» для климата российские леса
Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
Таксисты Uber начнут предлагать пассажирам купить косметику и наушники
Американский стартап Cargo скооперировался с Uber для запуска нового сервиса по продаже различных товаров в такси.
Обновлено в 03:01
Теннис
Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вошли в число участников турнира US Open, который будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено 16 июля в 17:45
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец
По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04
Наука
Маленький рогатый динозавр из Китая передвигался на двух ногах
Рогатый динозавр, фрагменты останков которого были впервые обнаружены в китайской части пустыни Гоби в 2005 году, передвигался на двух ногах — палеонтологи смогли установить этот факт благодаря новым находкам.
Обновлено 16 июля в 05:07
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Авто
Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был найден в гараже спустя 30 лет
Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был извлечён из заводской коробки через 29 лет после изготовления.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49