Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

с чего всё началось

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля. Евро подешевел на 4,25 копейки до 70,61 рубля.

Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля

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