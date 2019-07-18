Финансы

Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубляИнтерфакс 03:26

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля. Евро подешевел на 4,25 копейки до 70,61 рубля.
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Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля

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Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:20

Рубль растёт к доллару и евро

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
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Интернет

Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

Приложение FaceApp не передает загруженную в него информацию третьим лицам, заявили в российской компании Wireless Lab, разработчике приложения, передает ТАСС.
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Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
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Обновлено в 11:15
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«Люблю спорные моменты». Алькантара категорично высказался насчет VAR

Например, хавбек «Баварии» Алькантара высказался о нововведении в негативном ключе.
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Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Футбол

Медведев сравнил предложение «Сочи» и «Уфы» по Заболотному

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложения, которые сделали по форварду команды Антону Заболотному «Сочи» и «Уфа»: – Предложение из «Сочи» абсолютно рыночное.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
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ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17

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Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
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В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Экономика

МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете

С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Энергетика

Дания дала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании на фоне затягивания согласования строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:08
Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

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Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
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У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с перегревом

Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 вышел на рынок совсем недавно, но уже оказался не слишком исправным.
Обновлено в 14:57
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Вера Брежнева пользуется сервисом аренды платьев

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Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
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В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
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Комитет сената утвердил кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

Комитет по вооруженным силам сената США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета Джеймса Инхофа.
Обновлено в 13:42
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МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

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Армия и оружие

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Отвод сил и средств в Донбассе может состояться только при условии устойчивого соблюдения режима тишины, заявил в четверг журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
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