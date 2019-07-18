Финансы
Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубляИнтерфакс 03:26
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля. Евро подешевел на 4,25 копейки до 70,61 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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