Финансы
Доллар подешевел ниже 64 рублейХакасия-Информ 01:21
Вместе с долларов вниз направился и курс евро: курс европейской валюты снижался на 23 копейки, до 72,83 рубля. В последний раз подобные уровни фиксировались в августе прошлого года.
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Шоу-бизнес
Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой
Обновлено в 06:49
Энергетика
Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»
Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Авто
Автомобили Ravon вновь появятся в России
Судя по документу, бюджетная "пятидверка" Ravon R2 2019-го модельного года будет комплектоваться бензиновым мотором GM B12D2 объемом 1,2 литра и мощностью 85 л.с. Двигатель сочетается с четырехступенчатым "автоматом".
Обновлено в 11:11
Политика
Рогозин: РКК «Энергия» сможет строить до пяти «Союзов» в год
Обновлено в 10:53
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Политика
В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:33
Экономика
Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%
Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон родила третьего ребенка
Третья беременность Джессики Симпсон, сопровождавшаяся постоянным недомоганием певицы, закончилась благополучно: вчера на свет появилась ее дочь.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Данные о диагнозах пациентов загрузили на портал госзакупок
По информации движения, на сайте госзакупок можно найти выписки из протокола комиссий, в которых указаны фамилии госпитализируемых, их домашний адрес, диагноз и код по МКБ.
Обновлено в 09:52
Кино
Данила Козловский сыграет в фильме о катастрофе в Чернобыле
Режиссером и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Космос
Ученые: у первоскитных солнечных батарей есть слабые места
Обновлено в 05:56
Здоровье
«Поезд здоровья» начинает путь по районам Астраханской области
С готовностью «Поезда здоровья» к работе ознакомился врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, который является инициатором проекта.
Обновлено в 01:03
Футбол
Вадим Шаблий: «Малиновского в „Спартак“ или другой российский клуб не отдам»
Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" отметил, что не готов предлагать российским клубам полузащитника Руслана Малиновского, который выступает в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 09:55
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Политика
Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России
Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на 36 рейсах из Петербурга
Линейка тарифов на рейсах в рамках программы регулярных полетов по популярным туристическим направлениям и на чартерных рейсах останется без изменений.
Обновлено в 11:08
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00