Финансы

Рубль после умеренного падения укрепляется к доллару и евроNews.ru вчера в 03:36

Курс рубля расчётами «завтра» растёт к доллару и евро в начале торгов на Московской Бирже. Этому предшествовало значительное снижение накануне. По состоянию на 10:35 доллар оценивается в 65,95 рубля, евро — в 73,52 рубля.
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Против главы СБУ возбудили уголовное дело

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Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

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По данным управления Национальной полиции по Киевской области, у 23-летнего гражданина РФ есть вид на жительство на Украине.
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Путин дал российское гражданство бывшему замглавы МВД Украины

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