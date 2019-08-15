Финансы
Рубль после умеренного падения укрепляется к доллару и евроNews.ru вчера в 03:36
Курс рубля расчётами «завтра» растёт к доллару и евро в начале торгов на Московской Бирже. Этому предшествовало значительное снижение накануне. По состоянию на 10:35 доллар оценивается в 65,95 рубля, евро — в 73,52 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч
Российский бренд мобильной электроники BQ представил две новые модели серии смартфонов Strike Power — BQ 5535L Strike Power Plus и BQ 6035L Strike Power Max, оснащённые ёмкими аккумуляторами — на 5000 и 6000 мА·ч соответственно.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради Рибери
«Локомотив» отказался от подписания договора с итальянским нападающим Марио Балотелли.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Авто
Бюджетные модели Datsun получат вариатор
Компания Nissan анонсировала планы по модернизации модельного ряда недорогих моделей Datsun.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Футбол
Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 02:50
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Гражданина РФ задержали из-за нападения на депутата Рады
По данным управления Национальной полиции по Киевской области, у 23-летнего гражданина РФ есть вид на жительство на Украине.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин дал российское гражданство бывшему замглавы МВД Украины
Президент Владимир Путин дал российское гражданство Дмитрию Вороне, который занимал должность замглавы МВД Украины — руководителя аппарата с 2011 по 2012 год.
Обновлено в 09:48
Политика
«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов
Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 12:26
Единоборства
Кормье оказался тяжелее Миочича почти на 3 кг
Обновлено в 12:44
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Наука
Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу
К последним можно отнести разную биомеханику, которая присуща ходьбе и бегу. Совместить ее в одном устройстве довольно сложно.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01