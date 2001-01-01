Финансы

Доллар подешевел до 66,02 рубляNews.ru 03:17

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи уменьшился на 4 копейки, а евро — на 11 копеек. Таким образом, американская валюта подешевела до 66,02 рубля, а европейская — до 73,29 рубля. Индекс Мосбиржи повышается на 0,4%, РТС на 0,7%, передаёт ТАСС.
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Что обвалит курс доллара до 70: Рублю от девальвации уже не спастись

Свободная Пресса06:28

Доллар подешевел до 66,02 рубля

News.ru03:17
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
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