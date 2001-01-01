Финансы
Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру 03:26
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Самолет UTair, вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся во Внуково из-за того, что в его двигатель попали птицы.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Видео нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре появилось в сети
Видео нападения бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на посетителя бара в Дублине появились в сети.
Обновлено вчера в 09:17
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Баскетбол
Прайор покинул «Енисей» спустя восемь дней после перехода
Американский защитник Родни Прайор и "Енисей" расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте красноярского баскетбольного клуба.
Обновлено в 04:35
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Авто
Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Интернет
Google лишает Chrome поддержки FTP
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Еще осенью 2018 года стало известно, что разработчики Chrome и Firefox начали претворять в жизнь идею по прекращению поддержки FTP в своих браузерах.
Обновлено в 03:30
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Экономика
В Курган прибыл Антон Силуанов. Первое важное заявление министра
В своём вступительном слове Силуанов сообщил, что для Курганской области разработана программа социально-экономического развития.
Обновлено в 05:48
Футбол
Минниханов обсудил с Чеферином проведение матча Суперкубка в Казани
Президент РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с главой УЕФА Александром Чеферином говорил о возможности проведения в Казани матча за Суперкубок Европы.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛ
Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Авто
Дилеры Haval в РФ столкнулись с нехваткой кроссоверов F7
Обновлено в 05:18
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Технологии
Хакеры украли данные пользователей Европейского центрального банка
Хакерам, возможно, удалось украсть данные 481 пользователя.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38