Финансы
Инвесторы хотят ясности от центробанковВедомости 12:11
Первым в пятницу утром выступил председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл. Он него инвесторы рассчитывали услышать, продолжит ли американский центробанк снижать процентные ставки.
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