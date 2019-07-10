Финансы

Доллар остается возле максимума перед выступлением ПауэллаProfinance.ru вчера в 03:57

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Доллар торгуется возле 3-недельного максимума, так как доходность выросла перед речью Пауэлла.
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Рубль на распутье, полагают аналитики

АК&Мвчера в 05:49

В центре внимания рынка - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла - ВТБ Капитал

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Американские инвесторы ждут выступления Пауэлла

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Доллар остается возле максимума перед выступлением Пауэлла

Profinance.ruвчера в 03:57

ФРС против Дональда Трампа

ПРАЙМ09 июля в 10:19
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Политика

Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ

Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Беглов: поликлиника у ЖК «София» откроется 1 сентября

Беглов заявил, что открытие двух офисов врачей общей практики на Южном шоссе запланировано на 1 сентября этого года.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Дочь Винокура жертвовала здоровьем ради балета

Девушка рассказала о сложностях своей профессии В одном из последних постов на личной странице "Инстаграма" наследница юмориста Владимира Винокура Анастасия поделилась с подписчиками откровенными воспоминаниями.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски

В администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
Обновлено в 07:52
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Общество

В Москве вскроют ядерный могильник

Обновлено в 09:17
Технологии

«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях

«Суперчек» интегрируется в программное обеспечение подключенных продуктовых ритейлеров, что позволяет предоставлять конечным пользователям актуальную информацию о ценах.
Обновлено в 00:59
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Политика

Порошенко с позором прогнали с митинга в Закарпатье

Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Общество

Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Здоровье

При ульяновском онкодиспансере создадут центр томотерапии

На базе областного онкологического диспансера планируют создать центр томотерапии, оборудованный современным аппаратом лучевой терапии.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли

Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали, говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.
Обновлено в 09:30
Политика

Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

Число активных смартфонов достигнет 4 млрд единиц к 2020 году

Глобальные продажи устройств вырастут на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число активных аппаратов достигнет 4 млрд единиц.
Обновлено в 07:06
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Общество

Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области

Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда

По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
Обновлено в 07:13
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште

Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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