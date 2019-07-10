Финансы
Доллар остается возле максимума перед выступлением ПауэллаProfinance.ru вчера в 03:57
Доллар торгуется возле 3-недельного максимума, так как доходность выросла перед речью Пауэлла.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Политика
Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ
Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Беглов: поликлиника у ЖК «София» откроется 1 сентября
Беглов заявил, что открытие двух офисов врачей общей практики на Южном шоссе запланировано на 1 сентября этого года.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Дочь Винокура жертвовала здоровьем ради балета
Девушка рассказала о сложностях своей профессии В одном из последних постов на личной странице "Инстаграма" наследница юмориста Владимира Винокура Анастасия поделилась с подписчиками откровенными воспоминаниями.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски
В администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
Обновлено в 07:52
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Общество
В Москве вскроют ядерный могильник
Обновлено в 09:17
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
«Суперчек» интегрируется в программное обеспечение подключенных продуктовых ритейлеров, что позволяет предоставлять конечным пользователям актуальную информацию о ценах.
Обновлено в 00:59
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Политика
Порошенко с позором прогнали с митинга в Закарпатье
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских
В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Общество
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Здоровье
При ульяновском онкодиспансере создадут центр томотерапии
На базе областного онкологического диспансера планируют создать центр томотерапии, оборудованный современным аппаратом лучевой терапии.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли
Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали, говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.
Обновлено в 09:30
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Число активных смартфонов достигнет 4 млрд единиц к 2020 году
Глобальные продажи устройств вырастут на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число активных аппаратов достигнет 4 млрд единиц.
Обновлено в 07:06
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Общество
Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области
Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»
Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
Обновлено в 07:13
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште
Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33