Экономика

Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru вчера в 13:00

В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое понижение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Прогнозы Еврокомиссии огорчили европейских инвесторов

Finam.Ru02:05

Федрезерв встряхнет рынки

DP.RU09 июля в 13:42

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомостивчера в 09:21

Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл

Финмаркетвчера в 12:03

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финансвчера в 09:34

Федрезерв может более четко артикулировать позицию относительно дальнейшей динамики ставок. Утренний комментарий ПСБ по рынку акций 10 июля 2019 г

Глас Народавчера в 01:51

Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМвчера в 12:25
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли в СВАО

В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.
Обновлено в 01:20
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
Обновлено в 02:09
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года

Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова порадовала поклонников новостью о том, что ей удалось успешно сдать ЕГЭ.
Обновлено в 01:22
Энергетика

Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40%

Получается, что корпорация во втором квартале 2019 года заработала на экспорте газа на 38% меньше, чем в его начале.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

Обновлено в 01:40
Политика

Болтон встретился в Вашингтоне с главой СНБО Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 21:46
Авто

Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто

Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 21:55
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Обновлено вчера в 20:19
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Общество

Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Футбол

Болельщику «Ливерпуля» на три года запретили посещать матчи команды

Обновлено в 02:22
Транспорт

Сбой произошел на синей ветке метро Москвы

На Филевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов, передает "Москва 24".
Обновлено в 02:07
Политика

Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США

Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Новейший британский авианосец дал течь

Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине

Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Авто

Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT

Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Космос

Пуск ракеты «Протон» с телескопом «Спектр-РГ» может быть отложен

Обновлено в 02:30
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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