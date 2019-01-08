Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабряГазета.Ru02:51
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru02:51
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с чего всё началось
Доллар уже опускался ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10:25 мск снижался на 62 копейки, до 67,11 рубля (в ходе торгов падал ниже 67 рублей), курс евро — на 44 копейки, до 76,8 рубля.РИА Новости02:35
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