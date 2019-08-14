Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия
Сала подвергся воздействию угарного газа перед падением самолета
Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением самолета, на борту которого он находился, когда отправлялся в расположение нового клуба после перехода из французского "Нанта", сообщается на сайте отдела расследования авиационных происшествий Великобритании.
Обновлено в 10:17
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Общество
В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок
Добровольный эксперимент по маркировке медицинских кресел-колясок проведут в России с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление правительства от 7 августа.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Петербурге загорелась крыша бизнес-центра
Пожарные ликвидируют возгорание площадью 200 квадратных метров на кровле и чердаке административного здания в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 10:52
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»
В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Наука
В Германии разрабатывают шестиместное электрическое аэротакси
Авиастроительная фирма сделала заявление, что ее специалисты уже приступили к созданию 6-местного электрического аэротакси, выполненного в виде автожира.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено в 10:58
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено в 11:11
Политика
Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину
Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.
Обновлено вчера в 23:10
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08