Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейТАСС 10:56
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Общество
Четвертая волна паводка угрожает Хабаровскому краю
Обновлено в 21:43
Политика
Памфилова заявила о дискредитации ЦИК за деньги
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Россия поможет Кубе в модернизации военной техники
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 16:03
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер, снимавшийся в одном из клипов певицы, пожаловался на нее в соцсетях Актер и модель Джош Клосс, который снимался в клипе на песню Кэти Перри "Teenage Dream", обвинил певицу в домогательствах.
Обновлено в 12:59
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Лингвисты Вятского госуниверситета нашли экстремизм в Ветхом завете
Доподлинно не известно, знали ли лингвисты, что исследуют цитаты из Библии, однако из их выводов следует: Ветхий завет содержит экстремисткие материалы.
Обновлено в 18:20
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Обновлено вчера в 13:53
Здоровье
Число умерших от рака в России продолжает расти
Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
Обновлено в 20:50
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции США
Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.
Обновлено в 23:13
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам
Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Игры
Blizzard рассказала о своих планах в отношении Diablo III
Blizzard продолжит выпускать тематические сезоны для Diablo III.
Обновлено в 16:15
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась раком головного мозга
32-летняя жительница города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, Великобритания, целых десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес
Хлоя Грин бросила «самого красивого преступника мира»
Известный как «самый красивый преступник мира» Микс и наследница многомиллиардного состояния, дочь основателя компаний TopShop и TopMan Филиппа Грина Хлоя Грин начали встречаться летом 2017 года, когда модель еще состоял в браке.
Обновлено в 20:05