Финансы

Доллар опустился ниже 64 рублейМосковский Комсомолец вчера в 14:38

В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новостивчера в 14:37

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАССвчера в 14:17

Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

РБКвчера в 14:36

ФРС помогла рублю побороть санкции

Коммерсантъвчера в 16:33

Рубль «пошел в наступление»

REGNUM05:47

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

News.ruвчера в 14:50

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

РЕН ТВ02:33
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Почти 28 млн рублей украли злоумышленники из банковской ячейки в Москве.
Обновлено в 02:10
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Экономика

Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей

128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.
Обновлено в 08:04
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика

Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области

Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Политика

Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду

Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Энергетика

В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»

Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

На прощании с Юлией Началовой огласили официальную причину смерти

Обновлено в 05:48
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой

Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 07:55
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Общество

Голодец обещала создать в Минкультуры РФ службу безопасности музеев

"Произошла серьезная реорганизация — внутри Министерства культуры был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого теперь находятся вопросы безопасности", — заявила в четверг вице-премьер Ольга Голодец.
Обновлено в 07:58
Общество

В пятницу в Москву вернется зима

Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и Зинченко

Обновлено в 06:59
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями

Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Экономика

Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств

Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Врачу-расчленителю из Челябинска продлили срок содержания под стражей

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева показал горячее фото

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл (29) опубликовал весьма горячий кадр в Instagram.
Обновлено в 07:29
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Общество

Суд признал незаконным вылов косаток, попавших в «китовую тюрьму»

Суд 7 декабря 2018 года признал заключение госэкспертизы (на основании которого четыре коммерческие компании выловили 12 косаток, 10 из которых сейчас содержатся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье) на материалы ОДУ косаток незаконным и недействующим с момента издания.
Обновлено в 04:37
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