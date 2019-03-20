Финансы
Доллар опустился ниже 64 рублейМосковский Комсомолец вчера в 14:38
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Происшествия
Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей
Почти 28 млн рублей украли злоумышленники из банковской ячейки в Москве.
Обновлено в 02:10
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Экономика
Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей
128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.
Обновлено в 08:04
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Политика
Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду
Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Энергетика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой
Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 07:55
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Общество
Голодец обещала создать в Минкультуры РФ службу безопасности музеев
"Произошла серьезная реорганизация — внутри Министерства культуры был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого теперь находятся вопросы безопасности", — заявила в четверг вице-премьер Ольга Голодец.
Обновлено в 07:58
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и Зинченко
Обновлено в 06:59
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева показал горячее фото
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл (29) опубликовал весьма горячий кадр в Instagram.
Обновлено в 07:29
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Политика
Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Общество
Суд признал незаконным вылов косаток, попавших в «китовую тюрьму»
Суд 7 декабря 2018 года признал заключение госэкспертизы (на основании которого четыре коммерческие компании выловили 12 косаток, 10 из которых сейчас содержатся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье) на материалы ОДУ косаток незаконным и недействующим с момента издания.
Обновлено в 04:37