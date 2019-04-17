Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро подрастаетРосбалт 03:51
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллару США, но проиграла евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,99 рубля.
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В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
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Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Технологии
Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид
За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Политика
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Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
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Обновлено в 06:44
Авто
Genesis представил компактный электромобиль Mint
Бренд Genesis (премиальные автомобили Hyundai) представил компактный городской электромобиль Mint.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций
Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Общество
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Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы
Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
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Общество
Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей
Если водитель скрылся с места ДТП, в котором кто-либо получил тяжкий вред здоровью, то «такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК России, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет».
Обновлено в 03:55
Авто
Рассекречен небольшой кроссовер Lincoln Corsair
Официально представлен новый Ford kuga (но в Россию он не приедет) Однако у Corsair собственная моторная гамма: если 250-сильный 2-литровый турбомотор позаимствован у Escape, то топовую позицию в случае с вседорожником Lincoln займет 2, 3-литровый турбомотор EcoBoost с отдачей в 280 л.с.
Обновлено в 07:07
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22