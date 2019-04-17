Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с 25 мартаБанки.ру 04:48

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов среды опустился ниже 64 рублей впервые с 25 марта 2019 года.
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Подробнее о событии

Курс рубля укрепился к доллару, индекс РТС обновил годовой максимум

РБК06:46

Рубль растёт к доллару в ходе торгов

RT на русском03:02

Доллар подешевел на 11 копеек

Московский Комсомолец03:22

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

ТАСС03:20

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Газета.Ru03:14

Курс доллара упал ниже 64 рублей

Life.ru03:14

Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта

Интерфакс03:34
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Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено в 04:33
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Госдума ужесточила ответственность за побег с места ДТП

Обновлено в 04:25
Кино

Вышел трейлер «Выше неба», нового фильма режиссера «Хорошего мальчика»

На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" опубликован трейлер мелодрамы "Выше неба" режиссера "Хорошего мальчика" и предстоящего байопика доктора Лизы Оксаны Карас.
Обновлено в 09:45
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Политика

Медведев назвал число бедных в России

Как признал Медведев, в России "многим людям трудно".
Обновлено в 10:09
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Политика

Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Авто

GM представил недорогой Chevrolet Trailblazer

Уже к началу осени нынешнего года производитель намерен начать продажи обновленного Chevrolet Trailblazer, которые соберут на предприятии автомобильных концернов GM и SAIC.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Театры

Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Финансы

ЦБ зафиксировал снижение спроса на валюту

«Спрос населения на доллары США в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5%, на европейскую валюту — увеличился на 19%, составив соответственно 2,4 и 1,4 млрд долларов», - пояснили в ЦБ.
Обновлено в 04:59
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика

Штаб Порошенко просит ЦИК изменить положение о дебатах

Штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Самолет с губернатором Приморья экстренно сел в Красноярске

Обновлено в 08:52
Футбол

Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионов

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона».
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Хоккей

Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

Обновлено в 01:12
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters.
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Футбол

Ковачич может перебраться в «Зенит»

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".
Обновлено в 09:52
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