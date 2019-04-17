Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 мартаИнтерфакс 03:34

Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта. Курс доллара США составил 63,99 руб. в 10:03 по московскому времени, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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