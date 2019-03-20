Финансы

Доллар обновил минимум с августа 2018 годаТатар-информ вчера в 15:34

Курс доллара к российской валюте расчетами «завтра» упал на 57 копеек и составил 63,82 рубля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В среду доллар обновил свой минимум с лета прошлого года, опустившись до 63,7 рубля.
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А Минфин выполнил план по внешним заимствованиям

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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Газета.Ruвчера в 15:20

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

РЕН ТВ02:33
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Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

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Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»

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Политика

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Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
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Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
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Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»

Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
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ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Наука

Анестетик помог стереть негативные воспоминания

Эксперименты на животных показывают, что эмоционально насыщенные воспоминания (например, негативно окрашенные и потенциально травмирующие) можно модифицировать и даже стереть в короткий промежуток времени после того, как событие, на котором это воспоминание завязано, произошло.
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Сомневающийся в своем отцовстве Глеб Жемчугов сдал ДНК-тест

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Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года.
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Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»

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CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
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Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
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Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»

Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
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ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
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СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

Петербургский СКА обыграл в овертайме ярославский «Локомотив» со счетом 5:4 в пятом матче серии плей-офф и вышел в финал Западной конференции.
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Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная

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Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
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МЧС вступилось за двух арестованных по делу «Зимней вишни» пожарных

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