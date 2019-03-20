Финансы
Доллар обновил минимум с августа 2018 годаТатар-информ вчера в 15:34
Курс доллара к российской валюте расчетами «завтра» упал на 57 копеек и составил 63,82 рубля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В среду доллар обновил свой минимум с лета прошлого года, опустившись до 63,7 рубля.
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Технологии
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