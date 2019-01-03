Финансы
Курс евро к рублю на Московской бирже при этом снизился на 1,33 процента и составил 78,96 рубля. Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Lenta.ru03:59
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