Финансы
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Известия03 января в 03:42
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Хоккей
Сборная России сыграет с швейцарцами за третье место на МЧМ
Обновлено вчера в 23:47
Хоккей
Сборная России проиграла американцам в полуфинале МЧМ по хоккею
Молодеждная сборная России по хоккею проиграла американской команде в полуфинале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
Умер народный артист Иван Бортник
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Обновлено вчера в 16:22
Политика
NASA решило отложить визит Рогозина в США
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски
Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке Палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Крыму расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек
Дорога на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек, расчищена, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 00:22
Политика
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас
Пустота, приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Хоккей
Брагин: по моментам имели двойное преимущество над американцами
Хоккеисты сборной России создали вдвое больше моментов в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды США, но реализовать это преимущество им не удалось, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи
На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суси "Суси Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
На острове Сайпан задержали гражданина РФ по запросу ФБР
По запросу ФБР на острове Сайпан задержан российский гражданин Дмитрий Макаренко, сообщает The Guam Daily Post.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США
Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено вчера в 16:43
Космос
«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено 03 января в 02:57
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:50
Хоккей
Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
"Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей
Денисенко назван лучшим игроком сборной России в матче с США
Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:50
Хоккей
Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США
После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено вчера в 07:25