Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:06
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:50, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 03:54
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Экономика
Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству
По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.
Обновлено в 03:10
Авто
Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа
Компания Nissan вывела на тесты обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы властей Украины "бороться за умы" русскоязычной аудитории по всему миру путем создания специального телеканала.
Обновлено в 03:18
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га, за полсуток очаг увеличился на 4,5%; абсолютное большинство возгораний - в отдаленных районах.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке
Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
В Афганистане убиты двое американских военных
Миссия НАТО в Афганистане сообщает о гибели в этой стране двух военнослужащих из США.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Гаджеты
Создатели TikTok делают фирменный смартфон
Обновлено в 02:54
Технологии
Facebook не станет запускать свою криптовалюту? Компания обратилась к SEC
В компании отметили, что не имеют достаточного опыта работы с криптовалютами или блокчейном, что может негативно повлиять на способность создания продуктов подобного рода.
Обновлено в 04:01
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Яхта терпит бедствие в Белом море
Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.
Обновлено в 02:59
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Космос
Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.
Обновлено вчера в 13:34