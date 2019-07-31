Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru 14:39
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
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США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана
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Обновлено в 21:11
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
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Происшествия
Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты
Аэропорт Читы из-за тумана перестал принимать самолеты, рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ.
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
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Обновлено в 08:27
Гаджеты
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Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено в 12:10
Политика
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В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Политика
Медведев предложил пересмотреть понятие «зон контроля» лесных пожаров
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что имеет смысл пересмотреть понятие "зон контроля" природных пожаров.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Общество
В правительстве утвердили список потенциально опасных пород собак
Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Ольга Шелест умилила поклонников редким снимком с дочерьми
Ольга Шелест решила опубликовать забавный снимок с любимыми девочками.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender
AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.
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Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Общество
Мощный тайфун «Випа» надвигается на Приморье
Приморье ожидает новый тайфун — «Випа». Его выход на районы края прогнозируется на 12−13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:14
Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
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Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:17
Гаджеты
Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG
Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17