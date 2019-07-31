Финансы

ФРС понизила базовую ставку впервые с 2008 годаСаминвестор 00:38

31 июля 2019 года стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку. Как говорится на сайте регулятора, ставка снижена на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых.
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Дональд Трамп
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
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