Финансы

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru вчера в 14:39

3 фото
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС

Expert.ru03:37

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Газета.Ruвчера в 14:39

Прогноз курса доллара: эксперты назвали жесткий сценарий для рубля

Свободная Прессавчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Политика

В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Наука

Специалисты считают необходимым ввести в школьную программу колористическую грамотность

Сотрудники кафедры искусств ТюмГУ уверены, что в школьную программу следует ввести основы колористической грамотности.
Обновлено в 04:45
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Здоровье

Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа

Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Космос

НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету

По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено в 11:17
Наука

Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи

Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
Обновлено в 15:47
Игры

Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер

Обновлено в 13:27
Культура

Южноуральцы выиграли гранты на молодежном культурном форуме «Таврида»

По словам Ирины Власовой, во многом благодаря гранту от «Тавриды» 2000 человек узнают об арт-центре через СМИ и группу «ВКонтакте», еще 150 примут участие в 14 обучающих мастер-классах, а 20-ти молодежным проектам окажут помощь арт-волонтеры.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Обновлено в 16:47
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко

Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

ВКС 12 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ

Экипажи истребителей ВКС РФ за неделю 12 раз поднялись на перехват и сопровождение разведчиков у границ Российской Федерации.
Обновлено в 18:00
Футбол

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Происшествия

СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца

Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Футбол

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:06
Кино

Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять

Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено в 16:26
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Политика

«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году

Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Шаманов рассказал о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ

По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.
Обновлено в 17:30
Политика

Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту

В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федеральная резервная система
Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное