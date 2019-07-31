Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru 14:39
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Здоровье
Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
Обновлено в 14:09
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Росстат впервые за два года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:40
Футбол
«Спартак» объявил об аренде Шюррле
"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.
Обновлено в 10:32
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей
Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото
В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
В Москве освятили главную икону ВДВ и ВКС России
Образ будет находиться в главном храме Вооруженных сил РФ Икону пророка Божия Илии, которая считается главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, освятил в среду в Москве Епископ Клинский Стефан, сообщает официальный сайт РПЦ.
Обновлено в 17:15
Происшествия
«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения
Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 08:40
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Технологии
Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено в 09:35
Общество
Полигон «Ядрово» сменил собственника
Основным собственником ООО «Ядрово», которое выступает оператором одноименного полигона твердых бытовых отходов, стало ООО «Весна».
Обновлено в 05:25
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12