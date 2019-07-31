Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 летВедомости 14:33
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г. Снижение ставки было ожидаемым.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Лобода в мини-бикини сразила наповал
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Политика
Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику»
Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 05:31
Футбол
ХИК обыграл «Црвену Звезду», но не вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
Финский ХИК победил сербскую "Црвену Звезду" в ответном матче, но не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено в 15:08
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Кино
«Король Лев» заработал $1 миллиард в мировом прокате
Ремейк известного голливудского мультфильма 1994 года «Король лев», снятый целиком в современных технологиях фотореалистичной компьютерной анимации, собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате.
Обновлено в 11:56
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Путешествия
На Украине разработали речные маршруты посещения Чернобыльской зоны
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты ее посещения по рекам Припять и Уж во исполнение указа президента Владимира Зеленского о развитии туристической отрасли в районе Чернобыля.
Обновлено в 10:37
Авто
Представлен автодом на базе Lada Granta
Российские специалисты представили автодом на базе Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:30
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика
Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" - проекта газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.
Обновлено в 13:22
Политика
Зеленский предложил мэру продать личное авто для оплаты долгов города
Исполняющему обязанности мэра города Виктору Федоренко глава государства предложил продать свой автомобиль для погашения долгов муниципалитета за тепло, сообщило издание «Прочерк».
Обновлено в 13:40
Космос
Опубликован первый снимок от космической обсерватории «Спектр-РГ»
Роскосмос опубликовал первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Обновлено в 15:55
Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»
Ранее стало известно, что "Динамо" может купить нападающего "Нанта".
Обновлено в 13:15
Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «РБ Зальцбург»
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00