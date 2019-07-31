Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

Финансы Курс доллара пробил отметку в 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В правительстве заявили о проблемах с ремонтом российских самолетов О проблемах в системе послепродажного обслуживания лайнеров рассказал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Происшествия СМИ сообщили еще о пяти задержанных по делу о массовых беспорядках В уголовном деле о массовых беспорядках в Москве, возбужденнном после протестов 27 июля, появились еще пятеро подозреваемых.

Экономика Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).

Технологии Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.

Общество Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.

Происшествия У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение У побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение.

Политика Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Политика США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей США ввели новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА "Новости".

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.

Политика Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Культура Умер автор музыки «Инспектора Морса» Баррингтон Фелунг Хотя Фелунг начал свою карьеру как академический композитор (сочинял музыку для балета), одна из его ранних работ привлекла внимание режиссера Энтони Мингеллы, который пригласил его писать партитуру для спектакля "Сделано в Бангкоке" в 1986 году.

Политика Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Армия и оружие Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном.