Финансы

Рубль укрепился в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:18

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США снизить ставку

ТАСС14:52

ИАЦ «Альпари»: Снижение процентной ставки в США позволит рублю укрепиться

SIA.ru02:27

Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку

РИА Новости14:17

Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду

Интерфакс12:39

Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

Финмаркет09:49

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Газета.Ru14:39

Рубль демонстрирует незначительную динамику на фоне подорожания нефти

Собеседниквчера в 04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено в 14:29
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе в Перми

Обновлено в 21:56
Политика

Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата

Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске

Обновлено в 21:41
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Футбол

«Челси» обыграл «Зальцбург» в товарищеском матче

Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Демис Карибидис дал шутливый совет, как выбрать спелый арбуз

Обновлено в 13:39
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров

Обновлено в 12:48
Общество

Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку

Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Политика

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 06:41
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Политика

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

Минобороны протестировало «военный интернет»

В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено в 15:00
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
Обновлено в 16:29
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench

Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Игры

Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена

Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Факел» подписал Яковлева и Коряна

Обновлено в 13:56
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Обновлено в 20:51
Технологии

Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей

Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.
Обновлено в 12:36
Финансы

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:59
Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
Политика

Самолет Медведева кружит над Арахлеем и не может сесть в Чите из-за дыма

Обновлено в 21:30
ещё по теме
Главное