Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился в начале торгов на Мосбирже

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