Финансы
Рубль укрепился в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:18
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено в 14:29
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Футбол
«Челси» обыграл «Зальцбург» в товарищеском матче
Обновлено в 16:10
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Общество
Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено в 18:40
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17
Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 06:41
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено в 15:00
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
Обновлено в 16:29
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench
Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Факел» подписал Яковлева и Коряна
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Обновлено в 20:51
Технологии
Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей
Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.
Обновлено в 12:36
Финансы
Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%
Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:59
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00