Финансы

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru 14:39

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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