Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru 14:39
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Названы сроки тушения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 20:24
Гаджеты
Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 22:39
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено в 17:10
Космос
Два капитана
Метеоритная защита впечатлила депутатов Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете.
Обновлено в 10:22
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Политика
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 21:36
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Экономика
Aston Martin опустился на новое дно
Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.
Обновлено в 22:33
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 22:39
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Музыка
Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате
Обновлено в 18:01
Музыка
Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем
Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым.
Обновлено в 21:41
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено в 23:22
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено в 11:31
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19