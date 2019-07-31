Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru 31 июля в 14:39
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Правительство Украины в попытках осуществить недостижимые для слабой экономики страны вещи могут "доиграться".
Обновлено в 00:52
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
Общество
В бурятском селе прорвало дамбу в присутствии главы республики
В селе Джила на юге Бурятии 1 августа прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Обновлено вчера в 12:19
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено вчера в 03:30
Наука
Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено 31 июля в 12:14
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:03
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Роспотребнадзор рассказал об «идеальной» дыне
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Обновлено 31 июля в 23:46
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено 31 июля в 15:43
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Музыка
Курентзис не получал от пермских властей подтверждения о проведении Дягилевского фестиваля
Дирижер Теодор Курентзис после ухода из Пермского театра оперы и балета не получал подтверждения от властей Пермского края о проведении в следующем году в столице региона Международного Дягилевского фестиваля.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Роскомнадзор пригрозил иностранным СМИ многомиллионными штрафами
Роскомнадзор готовит ответ на действия зарубежных медиарегуляторов в виде поправок в законодательство, которые будут предусматривать многомиллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено вчера в 10:29
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Источник сообщил о проверке до 30 человек по «делу 27 июля»
В деле, которое возбудили после акции 27 июля по статье о массовых беспорядках, может быть до 30 подозреваемых, следствие проведет их допросы уже на этой неделе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено вчера в 09:38