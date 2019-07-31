Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС СШАГазета.Ru 31 июля в 14:39
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 18:50
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Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
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Происшествия
Животные бегут из горящего леса в Иркутской области
Площадь природных пожаров в России превысила 3 млн га.
Обновлено вчера в 08:01
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Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
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С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
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СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Происшествия
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В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
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