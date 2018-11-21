Финансы

Доллар на открытии торгов преодолел отметку в 65 рублей
ФАН
вчера в 04:05

Курс доллара во вторник вырос на 9 копеек, достигнув 65,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Евро также подорожал на 9 копеек, достигнув отметки в 75,2 рубля.
ФАНвчера в 04:05

Подробнее о событии

Курс доллара вырос на 36 копеек

News.ru03:59

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:16

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль лишь немного ускорил снижение к доллару и евро, несмотря на обвал цен на нефть

Финмаркетвчера в 12:19

Рубль показал небольшое снижение к доллару и евро на Мосбирже

Экономика сегоднявчера в 02:34

Курс доллара вырос до 65,61 рубля

ТАССвчера в 02:29

Рубль немного ослабел к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти

Интерфаксвчера в 02:21
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Финансы

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 г.) на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.
Обновлено в 10:44
Финансы

Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 09:11
Финансы

МЭР РФ: профицит бюджета РФ в 2018 году составит около 3%

В случае сохранения среднегодовой цены на нефть на уровне $70 за баррель профицит федерального бюджета России в 2018 году составит около 3% валового внутреннего продукта (ВВП).
Обновлено в 04:51
Финансы

Расчет в нацвалюте между РФ и КНР увеличился на 105% в III квартале

Глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов заявил, что в третьем квартале объем российско-китайских расчетов в национальной валюте вырос на 105 процентов до почти пяти миллиардов юаней, в долларовом выражении — 706 миллионов.
Обновлено в 05:38
Финансы

Прибыль Ак Барс Банка за 9 месяцев снизилась на 204 млн рублей

Татарстанский Ак Барс Банк по итогам 9 месяцев 2018 года получил прибыль по МСФО в размере 6 млрд рублей — это на 3,3% (или 203,6 млн рублей) меньше, чем в январе — сентябре прошлого года.
Обновлено в 10:51
Финансы

Доллар демонстрирует слабые изменения в ходе торгов в среду

Курс доллара США слабо снижается к евро и незначительно растет к иене после резкого скачка накануне.
Обновлено в 01:19
Финансы

Rietumu предложил услугу Cross-currency платежей

Латвийский банк Rietumu предложил клиентам, занятым в сфере международной торговли, особый платежный сервис — cross-currency европлатежи.
Обновлено в 04:42
Финансы

ОТП Банк предлагает новую кредитную карту «Большой cash back»

ОТП Банк предложил новый продукт — кредитную карту «Большой cash back».Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается.
Обновлено в 07:24
Финансы

В бюджете ФОМСа Коми не учли рост зарплат бюджетников

Фото Виктора Бобыря Сегодня на заседании фракции "Единой России" в Госсовете Коми руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Андрей Крылов рассказал о том, как изменится бюджет организации на 2019 год.
Обновлено в 10:01
Финансы

Голубовский: судьба американского доллара может быть печальной

Голубовский \: судьба американского доллара может быть очень печальной По словам Голубовского, обвал доллара выгоден американской экономике и президенту США Дональду Трампу с точки зрения развития экспорта.
Обновлено в 09:35
Финансы

Повысившаяся зарплата россиян уменьшилась в долларах и евро

Радостная новость: в октябре среднемесячная зарплата россиян составила 42 тыс. рублей.
Обновлено в 06:03
Финансы

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 08:37
Финансы

Почему в Узбекистане стало больше золота

В предыдущий раз рост чистых золотовалютных резервов Узбекистана произошел в начале апреля, после чего объем стал падать.
Обновлено в 03:06
Финансы

Финансисты прогнозируют увеличение бюджета Пензы в 2019 году

Специалисты сферы финансов прогнозируют, что бюджет Пензы в 2019 году увеличится относительно текущего года.
Обновлено в 03:53
Финансы

Инфляция в Казахстане упала до рекордно низкого уровня

Инфляция в Казахстане находится на самом низком уровне за последние три года, она остановилась на отметке 5,3%. Об этом сообщил президенту страны Нурсултану Назарбаеву председатель Нацбанка республики Данияр Акишев, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 04:44
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