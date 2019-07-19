Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзинеBFM.ru вчера в 14:33
Доллар поднялся выше 63 рублей. Евро 18 июля вечером тоже слегка подрос, до отметки 70,74 рубля. Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
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