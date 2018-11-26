Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Доллар и евро выросли по отношению к рублюИзвестия07:33
Курс евро вырос на 98 копеек — до 76,03 рубля впервые с 14 ноября. Курс доллара увеличился на 71 копейку — до 66,9 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Курс евро к доллару растет на 0,2% на международном валютном рынке Forex, отмечает «Газета.ру».
Известия07:33
Оценить
126 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк.
Обновлено в 15:05
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Обновлено в 10:56
Финансы
Morgan Stanley: «медвежий» тренд на emerging markets почти завершился
"Медвежий" тренд на развивающихся рынках практически завершился как для акций, так и для облигаций, считают стратеги Morgan Stanley.
Обновлено в 11:31
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.
Обновлено в 01:34
Финансы
Среднесрочные прогнозы по рублю неутешительны – эксперт
Дальнейшей целью укрепления пары USD/RUB будет служить отметка 67 руб. за доллар.
Обновлено в 04:50
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы
Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов
Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Игорный бизнес принес бюджету Нижегородской области свыше 9 млн рублей
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Нижегородской области за январь — октябрь 2018 года составили свыше 9 млн рублей.
Обновлено в 08:33
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн
В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы
Два корпуса ЖК «Охта Хаус» получили аккредитацию Газпромбанка
Банк выдает ипотечный кредит на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 60 млн рублей.
Обновлено в 08:35
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Основным событием на текущей неделе, будет встреча Трампа и товарища Си Цзиньпина. 26.11.18
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 3.039%.Новая неделя будет богата с точки зрения информационного фона.
Обновлено вчера в 23:37