Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Доллар и евро выросли по отношению к рублюИзвестия07:33
Курс евро вырос на 98 копеек — до 76,03 рубля впервые с 14 ноября. Курс доллара увеличился на 71 копейку — до 66,9 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Курс евро к доллару растет на 0,2% на международном валютном рынке Forex, отмечает «Газета.ру».
Известия07:33
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Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк.
Обновлено в 15:05
Финансы
Фунт слабо дорожает к доллару на фоне новостей по Brexit
Курс фунта стерлингов в понедельник вечером умеренно растет по отношению к доллару, инвесторы отыгрывают новости о том, что саммит ЕС одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из союза (Brexit), при этом рост сдерживают сомнения относительно того, получит ли документ поддержку британского парламента, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 14:29
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Обновлено в 10:56
Финансы
В динамику рубля может вмешаться морской конфликт между РФ и Украиной
Три корабля украинских ВМС были обстреляны и затем задержаны российской пограничной службой при попытке пройти через керченский пролив в порты Украины на Азовском море.
Обновлено в 04:23
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.
Обновлено в 07:06
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы
Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов
Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Эксперты видят риск того, что курс доллара к рублю прорвется выше 68
При определенных обстоятельствах курс рубля к доллару может вскоре уйти выше отметки 68, полагают эксперты «Открытие Private Banking».
Обновлено в 12:55
Финансы
Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей
За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 14:24
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
Нацбанк Белоруссии ожидает «однозначную величину» ставки в 19г -- БелТА
Ранее регулятор говорил, что не склонен спешить со снижением ставок, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5 процентов в 19-20 годах .
Обновлено в 07:48