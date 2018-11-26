Курс евро вырос на 98 копеек — до 76,03 рубля впервые с 14 ноября. Курс доллара увеличился на 71 копейку — до 66,9 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Курс евро к доллару растет на 0,2% на международном валютном рынке Forex, отмечает «Газета.ру».

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

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