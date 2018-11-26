Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Доллар и евро выросли по отношению к рублюИзвестия07:33
Курс евро вырос на 98 копеек — до 76,03 рубля впервые с 14 ноября. Курс доллара увеличился на 71 копейку — до 66,9 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Курс евро к доллару растет на 0,2% на международном валютном рынке Forex, отмечает «Газета.ру».
Известия07:33
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Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам
С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия».
Обновлено в 09:52
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла в 1,5 раза
В сообщении компании говорится, что за третий квартал 2018 года показатель также увеличился в 1,4 раза год к году, в итоге чистая прибыль компании по МСФО за отчётный период составила 7,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:57
Финансы
Европейские фондовые рынки откроются ростом
Панъевропейский индекс STOXX 600 завершил торги пятницы подъемом на 0,4 процента.
Обновлено в 04:49
Финансы
В динамику рубля может вмешаться морской конфликт между РФ и Украиной
Три корабля украинских ВМС были обстреляны и затем задержаны российской пограничной службой при попытке пройти через керченский пролив в порты Украины на Азовском море.
Обновлено в 04:23
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы
Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов
Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей
За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:31
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 05:48
Финансы
ВТБ повысил ставки по базовой линейке вкладов для действующих клиентов
В пресс-службе ВТБ уточнили, что минимальная сумма по вкладам равняется 30 тыс. руб. Начисленные проценты можно перевести на мастер-счет или оставить на вкладе.
Обновлено 23 ноября в 07:01
Финансы
Рублю пообещали светлое будущее
Курс рубля в обозримом будущем останется стабильным, несмотря на падение цен на нефть, следует из аналитического отчета компании «Финам» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 03:09
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
Десятый лот ЖК «NewПитер» получил аккредитацию банка «ДельтаКредит»
По условиям ипотечной программы банка процентная ставка начинается от 10,25% годовых при первоначальном взносе 50% и предоставлении справки по форме 2-НДФЛ.
Обновлено в 08:35
Финансы
Белоруссия может разместить евробонды в 20г--БелТА
Минск ранее заявлял, что, кроме евробондов, обдумывает размещение облигаций на китайском и российском рынках, а общая сумма размещений может составить до $2 миллиардов.
Обновлено в 09:37