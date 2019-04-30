Доллар и евро выросли на открытии торговВзгляд.ру 29 апреля в 03:07

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 29 апреля, вырос в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки – до 64,76 рубля.

Доллар и евро выросли на открытии торгов

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