Финансы
Доллар и евро выросли на открытии торговВзгляд.ру 29 апреля в 03:07
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 29 апреля, вырос в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки – до 64,76 рубля.
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