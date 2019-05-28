Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:12

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 20 копеек – до 64,92 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек, составив 72,41 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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