Финансы
Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгахСвободная Пресса 04:30
Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,91 рубля, что на 20 копеек выше показателя на закрытии биржи ранее. Спустя час торгов цена доллара не изменилась.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
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Наука
Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка
Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
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Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»
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Обновлено в 12:35
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Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
В полуфинале Лиги Европы «Арсенал» крупно обыграл «Валенсию» с общим счетом 7:3. Специалисты букмекерских контор фаворитом матча называют «Челси», предлагая на их победу коэффициент 2.4.
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Китай лишит США редкоземельных металлов
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Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
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Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
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Общество
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МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.
Обновлено в 14:31
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман
Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено в 13:49
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел расследование о вменяемом России "вмешательстве" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:42
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
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Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Общество
Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку
Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия
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На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
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Пожар в доме на проспекте Вернадского в Москве потушен
Пожар произошел в одной из квартир, а также на лоджии, расположенной на пятом этаже 16-этажного жилого дома.
Обновлено в 14:26
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
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Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Общество
В Перми прошла самая короткая акция протеста
Обновлено в 11:50
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26