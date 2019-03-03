Доллар и евро в марте могут существенно вырастиKrasnoyarskmedia.ru вчера в 09:40

Доллар и евро приготовились к весеннему рывку на фоне торгового конфликта США и Китая, заявил начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По прогнозам эксперта, в марте рубль ждет повышенная волатильность. Национальная валюта РФ может ослабнуть до 68 рублей за доллар.

с чего всё началось

Доллар и евро в марте могут существенно вырасти. Аналитики ожидают резкое ослабление курса рубля уже скоро. Такая ситуация на валютном рынке вызвана биржевым конфликтом США и Китая.

Доллар и евро в марте могут существенно вырасти

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