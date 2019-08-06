Финансы
Доллар и евро упали на открытии торгов МосбиржиТелеканал 360° 10:30
Центральный банк России объявил о падении доллара и евро по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи 8 августа. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Гаджеты
Канадцы выпустили очки дополненной реальности для пловцов
Обновлено в 05:39
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Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам
Обновлено в 07:30
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли из суда на скорой
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо на заседании, ее увезли из суда на скорой помощи.
Обновлено в 11:18
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
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Происшествия
Полиция проводит обыски в штабе Навального в Ижевске
В ижевском штабе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проходят обыски.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Обновлено в 02:26
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Энергетика
«Северный поток-2» может подорожать из-за отсутствия разрешения Дании
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения Дании может составить до 8 месяцев и обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн).
Обновлено в 11:32
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Общество
Предприниматель выделил полку в магазине для домашних заготовок
В Екатеринбурге предприниматель Иван Зайченко выделил полку в своём магазине, чтобы местные жители смогли продать свои домашние заготовки.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
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Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Происшествия
СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве
Главное следственное управлении СК России официально подтвердило, что объявленного в розыск Сергея Фомина задержали и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса РФ - "участие в массовых беспорядках".
Обновлено в 09:36
Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Происшествия
ФСИН рассказала о нарушениях в «Крестах»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что проверка, проведенная в петербургском СИЗО-1 ("Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, информирует РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Происшествия
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В салоне перевернувшейся машины оказались в беспомощном положении ребенок и пожилая женщина.
Обновлено в 07:25
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли
Обновлено в 11:03
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Транспорт
Беглов проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода
Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода во время объезда Красносельского района в четверг, 8 августа.
Обновлено в 04:44
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Сторонники Атамбаева отправились в Бишкек
Обновлено в 11:23