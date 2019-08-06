Финансы

Доллар и евро упали на открытии торгов МосбиржиТелеканал 360° 10:30

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Центральный банк России объявил о падении доллара и евро по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи 8 августа. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
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Доллар и евро упали на открытии торгов Мосбиржи

Телеканал 360°10:30

Евро и доллар теряют позиции на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня06 августа в 03:15
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