Центральный банк России объявил о падении доллара и евро по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи 8 августа. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».

Доллар и евро упали на открытии торгов Мосбиржи

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