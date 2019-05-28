Доллар и евро укрепились по отношению к рублюФАН 08:54

Российский рубль снижается в цене по отношению к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 15.26 доллар вырос до 64,57 рубля, евро — до 72,25 рубля. Американская валюта установлена Центробанком РФ на 29 мая в размере 64,54 рубля, евро — 72,17 рубля.

Доллар и евро укрепились по отношению к рублю

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