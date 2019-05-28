Финансы
Доллар и евро укрепились по отношению к рублюФАН вчера в 08:54
Российский рубль снижается в цене по отношению к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 15.26 доллар вырос до 64,57 рубля, евро — до 72,25 рубля. Американская валюта установлена Центробанком РФ на 29 мая в размере 64,54 рубля, евро — 72,17 рубля.
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Финансы
Минфин объяснил, с чем связано повышение и снижение ставок по ипотеке в России
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В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, который подозревается в получении взятки в восемь миллионов рублей, а также депутата Краснокаменского муниципального совета, сообщает СК.
Обновлено вчера в 21:33
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Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года
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США пригрозили непризнанием паспортов РФ для жителей Донбасса
В свою очередь, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что жители Донбасса не станут получать российские паспорта, потому что считают Россию бедной страной.
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В Зауралье исцарапанный ребенок остался без прививки от бешенства
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Горничные отелей описали постояльца своей мечты
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
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Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
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Обновлено вчера в 17:01
Общество
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО
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Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»
На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины
Обновлено вчера в 21:58
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Что лучше: AMD Zen 2 или Intel Ice Lake? Инвесторы уже что-то знают
Источник изображения: Yahoo Finance У курса акций Intel динамика наблюдается отрицательная — по всей видимости, утренняя презентация 10-нм мобильных процессоров Ice Lake и сопутствующих продуктов особого впечатления на инвесторов не произвела.
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Авто
Серийную Hyundai Creta нового поколения сфотографировали без камуфляжа
Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
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Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
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В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Какие больницы проведут дни открытых дверей в июне
В июне москвичи вновь смогут посетить традиционные дни открытых дверей в больницах в рамках проекта «Входите, открыто!»
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Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
На Дону сегодня сдают ЕГЭ по математике
На Дону сегодня сдают ЕГЭ по математике. В этом году можно выбирать либо профильный уровень, либо базовый.
Обновлено в 00:20
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено 27 мая в 10:45