Курс доллара 25 июля снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,17 рубля, что на 12 копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта снизилась еще на три копейки и стоила 63,14.

Доллар и евро снова снижаются к рублю на валютных торгах

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