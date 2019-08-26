Курс доллара 26 августа снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,98 рубля, что на полкопейки ниже показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта выросла в цене до уровня 66,05.

Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов

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