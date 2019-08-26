Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Национальная служба новостей13:27

Курс рубля вырос

Московский Комсомолец03:13

Рубль слегка снижается к доллару, но укрепляется к евро на фоне противоречивых внешних сигналов

Финмаркет13:21

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль в ходе торгов слегка укрепляется к доллару и евро

Росбалт04:16

Рубль слегка снижается к доллару, но растет к евро на противоречивых сигналах

Интерфакс13:21

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика

Меркель назвала условия возвращения России в G7

Германский канцлер отметила, что несмотря на различные оценки все участники саммита в Биаррице поддержали ее позицию и теперь ждут прогресса в минском процессе, чтобы Россия снова стала членом международного клуба.
Телеканал 360° вчера в 15:18
Транспорт

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Политика

Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Космос

Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии

Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
РИА Новости 10:03
Политика

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Армия и оружие

Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео

Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
ФАН вчера в 10:03
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Музыка

Светлана Лобода умоляла Крутого избавить ее от исполнения песни Пугачевой

Московский Комсомолец 12:47
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Футбол

Лучший гол 7-го тура РПЛ. Кто его забил

Марио Фернандес забивает во втором туре подряд.
Спорт-Экспресс 15:50
Общество

Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.
Lenta.ru 18:25
Наука

Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей

Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 05:54
Политика

Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»

Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
БИЗНЕС Online 13:44
Теннис

Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил

BaltNews.lv 12:11
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Футбол

«Бавария» пытается приобрести 20-летнего хавбека «Байера»

Матч ТВ 20:48
Политика

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
Газета.Ru 11:37
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Наука

CRISPR приспособили для управления гидрогелем

Способность популярной технологии редактирования генома CRISPR/Cas разрезать нити ДНК использовали для контроля над перемещениями шариков гидрогеля, которые находились в сети из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты.
N+1 10:08
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Политика

Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Политика

Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками

Rusvesna.su вчера в 10:20
Происшествия

В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Общество

Вода у Комсомольска-на-Амуре поднялась на 23 см выше опасного значения

Росбалт 20:14
Армия и оружие

Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале

На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
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